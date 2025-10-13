Dazn, De Giuseppe: "Ricordate quando in Torino-Napoli Conte vide il suo futuro?"

di Pierpaolo Matrone

Alessio De Giuseppe, giornalista di DAZN, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla sfida di sabato tra Torino e Napoli. “Torino-Napoli ha sempre raccontato tante storie, come quando Conte, da spettatore, vide il suo futuro Napoli perdere 3-0 all’Olimpico. Non è mai una partita banale”.

Il tecnico azzurro sarà chiamato a modificare diversi aspetti della squadra a causa degli infortuni. De Giuseppe commenta così: “Per necessità qualcosa dovrà cambiare, Conte non potrà riproporre tutto com’è”. 