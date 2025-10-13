Giubilato: "C'è un calciatore che sta mancando troppo al Napoli"

vedi letture

David Giubilato, ex calciatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Buongiorno sta mancando un pò troppo, bisogna capire quali sono i tempi di recupero. Torino-Napoli partita degli ex? Le battaglie più feroci le ho fatte con i miei migliori amici, in quei 90-100 minuti non esiste nessuno.

Davide Baiocco è stato il mio testimone di nozze e in campo ci siamo dati tante legnate, ma alla fine della partita siamo andati a cena insieme. Queste sono le partite a cui tieni di più”.