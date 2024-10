Zazzaroni demolisce Hermoso: “Fa danni! Da Madrid me lo dissero che si crede chissà chi!”

vedi letture

"Juric era esonerando già quando è arrivato, ha sottovalutato la situazione ambientale dopo De Rossi. La squadra poi è fatta male"

“Fa danni! Da Madrid me lo dissero che si crede chissà chi!”. Queste le parole su Mario Hermoso, accostato in estate al Napoli, di Ivan Zazzaroni che ne parla dagli studi di Mediaset per la trasmissione Pressing: "Juric era esonerando già quando è arrivato, ha sottovalutato la situazione ambientale dopo De Rossi.

La squadra poi è fatta male, volevano vendere Dybala per Soulè, poi hanno pagato 30mln Soulè senza vendere Dybala, non ha esterni bassi, è piena di difetti e sono venuti tutti fuori. Bove hanno fatto l’impossibile per venderlo ed è stato il migliore in campo. Hummels al primo pallone fa autogol, Hermoso fa più danni della grandine ed a Madrid me l’avevano detto perchè crede di essere chissà chi. La proprietà ora deve avvicinarsi al calcio, la loro gestione è allucinante”.