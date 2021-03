Zazzaroni: "Gattuso non è stato aiutato. Juventus? La corsa del Napoli è su tutte"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere Dello Sport: “Prandelli? Voleva fare un passo indietro. Iachini? Già lo pagavano. È normale che sia tornato lui che ha una media punti più alta. È un tecnico di concretezza. Cercherà di fare punti e salvare la Fiorentina. Credo sia possibile. La squadra ha un buon livello. Torino? Sì, il Torino è messo male. Il Cagliari, che è più forte del Torino, sta messo peggio. Non capisco come una squadra con quei giocatori occupi quella posizione in classifica. Sulla carta è più forte di tante squadre che le sono davanti.

Il Napoli quest’anno avrebbe potuto fare di più senza la “stampa cattiva”? In un certo periodo sono mancati i risultati. Se noi avessimo tutta questa potenza, la sfrutteremmo per favorire questo o quell’altro. È una battuta ovviamente. Prendersela con i giornalisti è una cosa di una vigliaccheria senza precedenti.

Gattuso ha colpe? Dico sempre questo: se tu rispetti un allenatore lo ritieni responsabile quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male. Poi certo quest’anno ci sono tante squadre che hanno avuto infortuni. Il Napoli ha perso due attaccanti e poi Osimhen. Credo che Gattuso sotto questo punto di vista non fu aiutato, così come non lo fu Ancelotti. Io sono innamorato del Napoli anche se non l’ho mai detto. Io ero diviso tra il tifo per il Napoli e per Gattuso e Ancelotti.

Corsa sulla Juventus? La corsa del Napoli è su tutte”.