Zazzaroni: “Il Napoli non mi è piaciuto, vince solo soffrendo ma non solo da ora!”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Favorita l'Inter? No, ha un punto in più il Napoli. Nessuno dice che il Napoli ha vinto tutte le partite soffrendo, a Monza, meno col Torino, soffre a Lecce, vince quasi sempre così non è un discorso di adesso di testa.

C'era di nuovo Olivera centrale, e francamente..., e poi c'è differenza tra Gilmour e Lobotka. Anche Anguissa non bene. Se gli togli quei 3-4 giocatori... il Napoli non mi è piaciuto ma il Genoa ha fatto due tiri in porta, eh", le sue parole durante il programma televisivo.