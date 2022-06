Zazzaroni: "Il più grande acquisto per il Napoli sarebbe la permanenza dei suoi giocatori"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Ivan Zazzaroni, giornalista, direttore del Corriere dello Sport

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Ivan Zazzaroni, giornalista, direttore del Corriere dello Sport: "La realtà è che il Milan a livello tecnico ha sbagliato pochissime scelte. Anche il Napoli ha fatto pochi errori sotto questo punto di vista, ma l’ho detto e lo ripeto: il più grande acquisto del Napoli è la permanenza dei suoi giocatori. Deulofeu? Arriverà al posto di Mertens che è un discorso chiuso. Olivera è un buon giocatore, Kvaratskhelia ho visto un po’ di filmati e mi sembra un fenomeno. Deulofeu è molto tecnico ed ha fatto benissimo. È un giocatore di grande qualità, anche se non è Insigne perché ha un altro ruolo. Ha un costo, ma si sa benissimo che i rapporti Napoli-Udinese sono eccellenti e se interviene De Laurentiis lo porta a casa.

Koulibaly? Il Barcellona fa un sacco di contratti che non riesce ad onorare. Se prendo Bremer e do via Koulibaly accetto la cosa. Se il Barcellona non risolve i propri problemi io lo vedo ancora a Napoli a meno che non intervenga qualche altra squadra. La speranza per il Napoli è che con i tre che sono arrivati possano restare tutti gli altri. Lo scorso anno dovevano essere venduti tutti, sono rimasti ed hai rischiato di vincere lo scudetto".