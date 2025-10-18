Zazzaroni: “In autunno si fa selezione, stare in alto è importante. Spero tanto in KDB”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni: "Zazzaroni: “Il Napoli è in un buon punto, perché è primo. Ha un po’ di infortunati, come li hanno tanti, il Milan ha perso Pulisic e Rabiot per un mese. Però il Napoli ha degli infortunati chirurgici, perché Lobotka in mezzo al campo è un giocatore indispensabile e Rrahmani dietro è un giocatore che fa assolutamente recuperato.

Neres dal 1’? E’ un giocatore di livelli internazionale, è un ottimo sostituto di Politano. Anche se Politano è Politano, quello di questa prima parte di campionato è anche lui insostituibile. Spero tanto in De Bruyne, ho voglia di vedere il De Bruyne a livello Manchester. E’ un giocatore che deve fare la differenza per la sua caratura, vediamo quindi che cosa ci tirerà fuori Kevin.

Torino-Napoli e Roma-Inter sono due partite importanti. E’ vero che è solo la settima giornata, ma fare bene in autunno è una roba troppo importante. Dare continuità di risultati, avere comunque il primato, Stare lì in alto, è molto importante. E’ un periodo che ti decide, soprattutto perché iniziano i primi infortunati, le prime pressioni, la Champions, 7 partite in 21 giorni… Adesso si fa selezione”.