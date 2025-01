Zazzaroni: "In difesa sono pochi, al Napoli serve un centrale! ADL accontenti Conte"

Nel suo articolo di fondo sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato il successo del Napoli sulla Juventus: "C’è sempre

una prima volta. Ecco qualcosa che non avevamo ancora visto: la sconfitta di Motta in campionato. La prima caduta, uno autentico schianto, è stata oltretutto meritatissima per il secondo tempo nel quale la Juve si è dissolta: al 40% di possesso corrisponde un’impressionante serie di voci a 0 (...).

Tra Conte e Motta ci sono ora sedici punti, un’enormità, se si pensa che Allegri ne aveva lasciati 18 a favore della Juve alla fine dell’ultimo torneo: altra storia, altri protagonisti, altra narrazione. Il più atteso della Juve, Kolo Muani, ha segnato e fatto poco altro: ma non giocava da un po’ (...).

La classifica attuale impone a De Laurentiis di seguire di nuovo l’allenatore per completare l’organico con due innesti, oltre al vice-Kvara: in difesa il Napoli è numericamente insufficiente. Diverso è il discorso che riguarda la Juve. Tutto quello che poteva spendere, Giuntoli l’ha bruciato l’estate scorsa e il mercato per ora non gli sta dando ragione".