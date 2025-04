Zazzaroni: “Inter, -18 sull’anno scorso! Visto Lautaro nervoso? Aveva già capito che pure il pari…”

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Meriti di Conte? Tanti. Quante ore ho… basta vedere i numeri, ha 24 punti in più dell’anno scorso e l’Inter ne ha 18 in meno. Sono 42 punti di differenza. Ha giocato con Spinazzola alto, a Monza ha giocato con Rafa Marin, cambia poco, ha una formazione definita, ma soprattutto ci mettono tutto. Magari hanno difficoltà, spesso soffrendo, ma portano a casa i risultati.

L’Inter ha giocato individualmente, in difesa c’erano Bisseck e Augusto nei tre, ti mancano giocatori, poi alcune seconde linee hanno tolto automatismi. Poi Lautaro iper-nervoso che aveva già percepito le difficoltà e che sfuggiva pure il pareggio, ma per me non è mai stanco. Col Bologna è stata un’altra partita, col Milan nel primo tempo ha dominato e poi è sparita. Più che la stanchezza vedo anche turnazioni, dando i meriti alla Roma che non perde da 18 partite”.