Zazzaroni: “Inter va avanti solo di nervi, non ha possibilità di recuperare le energie”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “A Bologna in tanti lasciano punti, quasi tutti. Non è semplice. Il Bologna in casa ha continuità, ha giocato una gara di spessore, non una gara bella, ma ha trovato il gol, ha una bella squadra, bel gioco, personalità, gioca libero.

E’ una bella soddisfazione anche per Italiano e la città. L’Inter va avanti di nervi, Lautaro li chiama diversamente, alla fine lo sai che hai tante competizioni. Lo spettacolo cala per le troppe partite, ma all’Uefa e alla Fifa non interessa, non c’è tempo per recuperare”.