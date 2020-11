Zazzaroni: "Lega e Figc non hanno gradito i comportamenti di Lotito e De Laurentiis"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: "La denuncia della Asl di Napoli ala Figc? Abbiamo dato questa notizia, ci siamo confrontati. Quella sentenza è molto particolare, perché toccai ai tribunati, ma fa scalpore come sentenza. Vi faccio una domanda: avete una qualche certezza in questo momento? Ci davano tante certezze, ma le regole sono interpretate. Vido della Croazia ha giocata da positivo: se è vera la versione che i risultati sono arrivati alla fine del primo tempo, ma mi spiegate che senso ha? Sono favorevole alle Nazionali: ma, non dico di cancellare la Nations League, ma riprogrammala. Quest'anno, ad esempio, puoi non fare la Coppa Italia: basta che il campionato vada avanti. Indagine della Procura? Lega e Federazione non hanno gradito i comportamenti di Lotito e De Laurentiis. Una sentenza come quella di Sandulli non può esser vista male da Lega e Figc, perché certifica il primato del calcio. Il deferimento del Napoli è possibile, vedremo come reagirà in Tribunale il Napoli, convinto di avere ragione".