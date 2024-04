Zazzaroni: "Manna ha un bel rapporto con Lukaku. Lo ha trattato tutta l'estate..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Manna è molto giovane e bisognerà capire se riuscirà a reggere le pressioni del presidente. Per lui sarà un momento di grande formazione. Conte mi sembra molto distante dal Napoli, è una pista molto lontana. Italiano non mi sembra ancora vicino, potrebbero esserci delle sorprese.

Bisognerà capire che squadra ci sarà perché i giocatori contano tanto. Manna? E’ quello che ha trattato Lukaku per tutta l’estate per portarlo in bianconero. Il belga al Napoli? Lui vuole vincere, credo sia presto per parlare della sua futura squadra. Tra Manna e Lukaku c’è un bel rapporto”.