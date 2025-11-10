Zazzaroni: "Non fatela più grande di quel che è! Napoli come Liverpool o City dell'anno scorso"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Bologna ha la testa leggera e si diverte, il Napoli ha la testa pesante e non si diverte. Non c'è l'entusiasmo della scorsa stagione perché quest'anno sei campione d'Italia, hai la complessità di mantenere il titolo, mentre lo scorso anno partivi senza nessuna aspettativa reale, a parte riprendersi dopo il decimo posto. E' quello che è capitato lo scorso anno al Manchester City o quello che sta accadendo quest'anno al Liverpool. Nell'anno successivo a una vittoria si hanno difficoltà e a Napoli lo sapete molto bene.

Il nervosismo delle ultime partite era dovuto alla percezione che ci fossero dei problemi. Conte sapeva che c'erano questi problemi, tant'è che in passato ha fatto delle esternazioni molto forti e l'ha fatto vedere. Se avesse perso 1-0 su rigore sarebbe stato peggio perché mascherava un problema che invece c'è. Vedo calciatori troppo compressi, spaventati. E questo accade perché ti manca il risultato. La classifica non è disastrosa e neanche quella in Champions League. Se deve capitare un problema è meglio che capiti a novembre. Secondo me la si fa più grande di quel che è".