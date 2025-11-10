De Maggio: "Macché dimissioni o addio, fiducia piena in Conte! Risolverà la situazione"
Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Fidatevi di Conte, vedrete che risolverà questa situazione. Sarà una sosta benedetta. Il tecnico farà un'analisi molto profonda, ci metterà le mani, sarà spietato, forse anche su se stesso. Per me troverà la soluzione per far ripartire il Napoli.
Non esiste nessun tipo di ipotesi sulle dimissioni. Ho sentito parlare anche di un'idea che la società potesse mandare via Conte, invece non è così. C'è piena fiducia in Conte. Non andare dietro alle voci. Conte andrà a fondo insieme al suo staff, sono sicuro che risolverà la situazione".
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
Napoli
Atalanta
