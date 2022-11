Zazzaroni non ha dubbi: "Questo è il Napoli più bello e completo dai tempi di Maradona!"

Così il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, intervenendo a Ottochannel nella trasmissione “La Domenica Azzurra”.

“E’ il più bello e completo Napoli che ho visto dopo l’epoca maradoniana. La pausa per i Mondiali è un vantaggio per Spalletti, la Juventus per ora non è un pericolo”. Così il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, intervenendo a Ottochannel nella trasmissione “La Domenica Azzurra”: "Il Napoli attuale è il più bello che ho mai visto dall’epoca di Maradona in poi, anche come completezza di organico e in relazione alle attuali avversarie, non in assoluto. I segnali di vittoria ora sono importanti e inequivocabili, di forza e superiorità. Non pensavo che il Napoli riuscisse a vincere anche a Bergamo e invece così è stato. Lo scudetto questa squadra può soltanto vincerlo, anche perché le altre non mi convincono, innanzitutto perché giocano male, il derby di Roma è stato per esempio brutto, ma anche Juve-Inter non mi ha esaltato.

La Juventus un pericolo? Per ora no, onestamente a -10 non può esserlo, dovrebbe esserci una invasione di cavallette a Castelvolturno per far crollare il Napoli. La Juve non è da scudetto, ma bisogna sempre andarci cauti con i giudizi, su Allegri per esempio, che non ha avuto tutti i nuovi acquisti. Ad oggi l’antiNapoli è il Napoli stesso: come organico l’Inter è all’altezza degli azzurri ma ha già perso 5 partite…Gli azzurri se arrivano anche con soli 3 punti di vamtaggio alla sosta… ma saranno di più. Il Mondiale? Per me è un vantaggio per il Napoli di Spalletti, perché può attenuare eventuali microcrisi che potevano venire con l’inverno, magari dopo una partita sbagliata. E invece si ferma con il primato, riparte con carica ed entusiasmo da dove aveva finito. Meret? Non ho detto che è il punto debole ma semplicemente che rispetto agli altri reparti mi da’ meno garanzie, sarei stato più sereno con un portiere più esperto. Ma Meret sta crescendo e può fare ancora meglio".