Zazzaroni: “Non si vuole il Napoli campione? Lo Scudetto farebbe bene a tutto il movimento”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione ‘Il bello del calcio’: “Rumore dei nemici del Napoli? Io non lo sento ma lo avverte Spalletti, che ne parla spesso. Milan, Inter e Juve giocano male e ad oggi con il Napoli non c’è storia. Oggi gli azzurri devono fare 50 punti per vincere il titolo, le altre quasi 70. Ma è proprio a livello di gioco che non c’è discussione, il divario è consistente. Il pensiero delle avversarie sul Napoli? Gli altri allenatori devono pensare di potercela fare, ma il loro pensiero sugli uomini di Spalletti è reale. Il Napoli non ha sbagliato nessuna partita, ad oggi non ci sono avversari. Se poi dopo accade qualcosa dopo la sosta è un’altra storia…Ieri il Milan ha vinto all’ultimo minuto ma con un gol all’ultimo minuto e degli episodi arbitrali favorevoli.

Non si vuole il Napoli campione? La squadra azzurra con lo Scudetto farebbe bene a tutto il movimento, visti i problemi emersi a livello arbitrali direi che ci sono questioni più serie a cui pensare.

La sosta fa benissimo? L’ha detto anche Spalletti: dopo tante partite si arriva cotti, anche Kim con l’Udinese ha sbagliato. Mi è piaciuto tantissimo per come si è scusato e ribadisco che, come rendimento, è nettamente superiore a Koulibaly. Ha tempi, colpo di testa e in tanti cercano giocatori con le sue caratteristiche. Koulibaly è potenzialmente un grande difensore, ma fa un grave errore a partita. Si dice sempre che Spalletti vada peggio nella seconda parte di stagione, ma solo in una stagione all’Inter ha fatto peggio. Capisco i timori e le diffidenze dei tifosi, ma il Napoli deve godersi il Napoli più forte dal post-Maradona. È una squadra completa, con qualche imperfezione ma forte”.