Zazzaroni: “Ora c’è voglia e umiltà, invece l’anno scorso c'era gente concentrata sui rinnovi”

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso di ’Tutti Convocati’: "Raspadori lo seguo da tanto, lo paragonano a chiunque, anche a Paolo Rossi, per me non gli somiglia. E' più tecnico di Rossi. Ha gamba e umiltà, come il Napoli, gente che ha voglia di fare, lo scorso anno invece c'era gente concentrata sui rinnovi di contratto”.