Zazzaroni replica all’interista Biasin: “Sai chi ha vinto lo Scudetto senza le coppe? Solo Conte!”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Biasin, chi ha vinto lo Scudetto senza giocare le coppe? Solo una, la Juventus di Conte. Anche Inzaghi preferirebbe giocare una sola partita a settimana. Anche Allegri soffriva, non c’era il ritmo. Può essere un rischio per gli infortuni, ma poi può dipendere dalla metodologia degli allenatori”.