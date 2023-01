Zazzaroni: “Scontri? La Juve è l’unica ad aver denunciato i suoi ultras per estorsione”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport

A Radio Napoli Centrale , nel corso di Un Calcio alla Radio , è intervenuto Ivan Zazzaroni , direttore Corriere dello Sport : "Vialli per me è la Sampdoria, Sinisa ha avuto una vita sampdoriana molto lunga e sapevo che a Marassi avrebbero fatto una cosa molto emozionante, quando mi sono collegato e ho visto interrompere per ben due volte, mi sono girati i coglioni, non l’ho tollerato. Il calcio è fatto di emozioni sincere, come queste, che sono ricordi importanti. Ci sono delle priorità che vanno rispettate e interruzioni che non possono essere perdonate.

Milan-Roma? Mou ha un’unica punta vera, Abraham ed ha scarso materiale. Non hanno Lobotka, Zielinski, Anguissa, hanno Cristante e Pellegrini che, secondo me, non è ancora in condizione, Zaniolo sbatte sempre contro gli avversari. Sulle palle inattive sono fenomenali, hanno più soluzioni a disposizione. Il gol preso dalla Roma è imbarazzante, non so cosa sia successo a Rui Patricio. In un discorso assoluto, il Napoli è quella che ha fatto meglio.

Juventus? Non ruba l’occhio, ma ha fatto 8 risultati positivi di seguito. Scontri in autostrada? C’è delinquenza, spero non siano elementi ricattatori, ma se le sono giurate e l’hanno fatto. È il linguaggio di certa gente. L’unica squadra che ha denunciato i suoi ultras per estorsione è la Juventus. De Laurentiis è stato bravissimo ad allontanare certa gente, ma a Napoli è più facile che a Roma dove ci sono due squadre.

Lo Stato? Ha tanti problemi da risolvere, non sono solo loro a dover muoversi, lo stato siamo noi. Il campionato finisce se la Juventus perde? Potrebbe cominciare un sogno. Spalletti nervoso? Strategia, carattere, l’ha sempre avuto. Osimhen cresciuto? Uno dei migliori, è cresciuto, lo vedo veramente in forma, un giocatore potente. Trovo che Leao sia più tecnico, ma più discontinuo".