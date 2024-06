Zazzaroni: "Senza i big non si vince una mazza! Spalletti l'unica speranza dell'Italia"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul quotidiano nel giorno del debutto dell'Italia a Euro 2024 si è espresso così

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul quotidiano nel giorno del debutto dell'Italia a Euro 2024 si è espresso così: "Spalletti è la nostra speranza. Non l’unica: la principale. Ho sempre tenuto in grande considerazione gli allenatori, la loro competenza, la capacità che possiedono di cambiare in positivo, o in negativo, il valore di giocatori e squadre, pur partendo tuttavia da una convinzione incrollabile: senza i bravi calciatori non si vince una beata mazza. Di allenatori ce ne sono di varie specie e specificità, dividerli in risultatisti e giochisti, rigidi e duttili, è un’enorme cazzata.

Spalletti è espressione della miglior scuola di allenatori al mondo. Lucio non può vincere le partite da solo, nessun tecnico è in grado di farlo, neppure Guardiola, considerato il top della categoria, sa però mettere in difficoltà qualsiasi avversario, moltiplicare le soluzioni e possiede gli strumenti (anche emotivi)".