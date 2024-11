Zazzaroni si ribella a Pressing: “Veramente parlate di un giallo a Lukaku? Che c’entra Conte?”

Negli studi Mediaset, durante la trasmissione 'Pressing', si è parlato parecchio dei due interventi di Romelu Lukaku, di cui solo uno secondo Graziano Cesari era meritevole di giallo. Se n'è discusso parecchio e a un certo punto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è ribellato: "Non c’entra nulla con le parole di Conte, quello è un rigore qui si parla di un giallo a metà campo, cosa c’entra il VAR? Poteva starci, ma poi Massa non ha ammonito anche altri interventi, ha avuto una uniformità di giudizio sbagliata. Ma veramente vogliamo proseguire su un giallo?".

Poi spazio alla Roma: "C’è da preoccuparsi per la Roma? Lo sono già, perciò hanno preso Ranieri. Dovrebbe togliere qualche preoccupazione ma le prime tre gare sono complicate e la squadra è svuotata, sventrata mentalmente, dopo formazioni strane, non ci sono più gerarchie. Spero per la Roma che Dybala e Pellegrini possano abituarsi a soffrire di più, sono loro che devono dare qualità".