Zazzaroni sta con Ancelotti: "Finora da 6.5, è primo nel girone di Liverpool e Salisburgo"

Ancelotti è da 6,5. E' il giudizio di Ivan Zazzaroni nello studio del Bello del calcio su Canale 21, dopo una serie di 5: "Ancelotti è primo in Champions nel girone di Liverpool e Salisburgo che vanno a mille all'ora. Squadre che di potenza metabolica fanno paura, uno come Haland aveva 17 e pensate Allan nel Napoli 14, pensavano ad un errore. Ed in campionato è comunque a 3 punti dal terzo posto".