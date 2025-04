Zazzaroni su Conte: "Tante cose non si possono fare? Anche lasciare Napoli, lui non è scemo!"

"Ho capito che a Napoli tante cose non si possono fare", la frase di Antonio Conte che ha acceso le polemiche in conferenza stampa. Su Instagram, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato proprio ripartendo da quelle parole:

"... ad esempio lasciare Napoli dopo il primo anno. Diranno che se ne vuole andare e che sta preparando la fuga. Ma Antonio non è scemo e non sta ascoltando nessun altro club. L'infortunio di Neres gli ha fatto girare le palle e quando gli girano gli girano. Niente è scritto, niente è deciso, se non un contratto e un impegno morale con la città. Antonio sarebbe capace di tutto, anche di prendersi un altro anno di riposo. Altro che Juve e Milan... Ha lanciato un segnale d'allarme: per la Champions bisogna investire", si legge.