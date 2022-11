Zazzaroni: "Su Osimhen non è mai rigore, se te lo danno contro ti arrabbi per 15 giorni"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, giornalista

"La scaramanzia? Ma no, ai tifosi del Napoli consiglio di godersi il momento, perché non ricordo un Napoli così entusiasmante e straordinario. Dai tempi di Diego, è il Napoli più dominante che abbia mai visto. Quello su Osimhen però non era mai rigore, se te lo danno contro ti arrabbi per 15 giorni... Non è quello il problema, però, il Napoli avrebbe vinto comunque.

Il Milan unica avversaria? No, il Napoli è l'unica avversaria del Napoli. Non c'è squadra che tenga in questo momento, è un dato di fatto assoluto. La vera forza degli azzurri nessuno l'ha davvero capita. Due giocatori sono indispensabili: Kim e Lobotka, non hanno alternative sulla lunga distanza. Poi Spalletti ha fatto crescere tutti e stanno diventando tutti piano piano importanti. Il vero successo di questo Napoli è che nessuno più parla di Koulibaly, Insigne, Mertens e Fabian, con tutto il rispetto eh... Neanche Spalletti credeva in un exploit simile, ma oggi il ricordo dell'estate è tutto sfumato e ci ricordiamo solo di Diego.

La sosta Mondiale per il Napoli? E' un grande vantaggio, fidatevi. Mentalmente questa squadra è stanca, quindi serve staccare un po' dalla pressione di chi insegue. Non avendo nemmeno calciatori che hanno impegni clamorosi al Mondiale, Spalletti avrà pronto un programma per presentarsi a gennaio con le batterie cariche".