Zazzaroni sul gol annullato al Venezia: “VAR deve intervenire su certezze e qui non c’è!”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è soffermato sul gol annullato al Venezia all'ultimo minuto del match contro l'Inter: “Gol annullato al Venezia? E’ annullato per il tocco di mano, ma è un tocco che lo vedi e non lo vedi, c’è o non c’è, il VAR deve intervenire quando ha certezza. Sembra colpisca la testa, poi mezza mano, io non ho la certezza da quell’immagine”, queste le sue parole durante 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset.