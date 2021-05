Zazzaroni svela: "Mourinho-Roma: trattativa segreta, Mendes non sapeva nulla"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato l'annuncio di Josè Mourinho come nuovo allenatore della Roma: "Giuro che stento a crederci. Sabato scorso avevo scambiato un messaggio con lui dopo la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter: volevo intervistarlo perché era stato l'ultimo a vincerlo prima di Antonio Conte, ma Josè mi ha risposto in italo-portoghese dicendo che era giusto che a parlare fossero i protagonisti del successo di questa stagione, non lui. Nei giorni successivi, ha fatto una battuta: 'Potrei tornare in Italia', ma nessuno poteva mai nemmeno immaginare che potesse arrivare alla Roma"

La svolta: "Tutte le strade portavano all'approdo di Maurizio Sarri alla capitale, però la settimana scorsa c'è stata una svolta: i Friedkin hanno incontrato dei personaggi molto vicini a Mourinho, hanno avviato la trattativa in gran segreto e nemmeno Jorge Mendes sapeva di questa cosa. Negli ultimi due giorni, c'è stata l'accelerazione che ha portato alla conclusione di questa operazione straordinaria, sul piano mediatico pazzesca, la sorpresa dell'anno. Sul piano giornalistico, il 'buco dell'anno', perché tutti pensavamo a Sarri. Mourinho parte con un 'Daje' che sta facendo già impazzire il calcio italiano. Mourinho non è 'bollito', come crede qualcuno. Ci ha fatto scrivere più di tutti in assoluto, ha entusiasmato ed ora vuole entrare nel cuore della Roma. E' una notizia importantissima per tutti. Appena arrivata l'ufficialità, due grandi allenatori hanno telefonato a Mourinho e uno di loro si è anche proposto come suo secondo".