Zerbin, l’entourage: “Può diventare Zambrotta allenato da Conte”

vedi letture

Furio Valcareggi, agente di calciatori, ha rilasciato un'intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Furio Valcareggi, agente di calciatori, ha rilasciato un'intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Essere il figlio del commissario tecnico della nazionale è stato stupendo, è diventato un mestiere. Ho fatto il figlio di Valcareggi per 25 anni, venivo invitato ovunque ed è stato stupendo. Ho sempre seguito mio padre ovunque sia andato a lavorare.

Zerbin? Sta per diventare Zambrotta se fa il quinto a centrocampo. Il fatto che Conte lo abbia chiamato e che sia stato chiaro è un buon segnale. Lo fece anche con Giaccherini alla Juventus, nè Marotta nè Paratici lo volevano, ma solo Conte lo volevo. Io ero l'agente di Giaccherini e dopo il rinnovo col Cesena per Giaccherini, mi chiamò Paratici da Washington e mi disse che volevano Giaccherini alla Juventus perchè Conte lo voleva a tutti i costi. De Laurentiis ha preso il migliore in assoluto insieme ad Ancelotti, Lippi e Spalletti. La Fiorentina, tra i prendibili, ha preso uno molto bravo che è Palladino. Il Napoli sarà la squadra da battere quest'anno insieme ad altre due o tre. Se poi prende anche Chiesa, con Kvaratskhelia, posso farlo anche io il centravanti (scherza ndr.)".