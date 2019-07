Zico: "Allan ha giocato male, ma è un giocatore di qualità. James? Sinistro fantastico..."

Zico, ex centrocampista brasiliano dell'Udinese, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ai margini dell'evento "XXIII Premio Internazionale Fair-Play". Tra i tanti temi trattati anche il dominio della Juventus e i movimenti di mercato di Napoli e Milan. Di seguito uno stralcio.

Si assiste al dominio Juve da tanti anni: che idea si è fatto? "Si paga un prezzo alto quando vendi le società, è successo con Milan e Inter, mi dispiace molto per il calcio italiano. Ho vissuto qui due anni, è sempre stato difficile tra Juventus, Milan, Inter e Roma. Ora è diventato più facile per la Juventus".



Cosa pensa di Sarri? "Sta dimostrando con il suo lavoro, prima nel Napoli e poi nel Chelsea. Mi piace vedere il suo modo di giocare e di sistemare la squadra".



Il Napoli può accorciare può accorciare il divario con la Juve? "Sarebbe buono per il calcio italiano e per quello europeo avere squadre come Milan, Napoli, Inter e Roma a livello della Juventus".



Cosa pensa di Allan? "Ha dimostrato il suo valore nel Napoli, adesso ha avuto un'opportunità in nazionale: non ha giocato moto bene però è un giocatore di qualità".



Le chiedo di James Rodriguez, il grande sogno dei tifosi azzurri. "È stato uno dei migliori nel mondiale brasiliano, ha un sinistro fantastico e ha qualità e intelligenza È un giocatore che mi piace molto".