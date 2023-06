Zielinski: "Addii in estate e pausa Mondiale, quest'anno non era facile! Su Napoli-Juve..."

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è intervenuto al microfono di Dazn

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è intervenuto al microfono di Dazn: "Quest'estate era una cosa nuova per tutti, anche per me, perché sono andati via giocatori fondamentali e sono arrivati dei calciatori all'inizio sconosciuti, per cui non era facile. E non era facile neanche dopo la sosta. Napoli-Juventus 5-1? Il racconto di quella partita può essere solo bellissimo".