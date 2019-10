Zielinski esulta: "Qualificazione? Ora vogliamo arrivare primi! Macedonia combattiva, ho visto Elmas..."

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ieri ha vinto con la sua Polonia, pur non facendo faville in campo. L'ex Udinese al termine della sfida con la Macedonia di Elmas ha parlato in mixed zone: "Siamo felici per la qualificazione, ma non vogliamo fermarci perché bisogna arrivare primi. La Macedonia ha giocato con uno spirito combattivo, l'ho visto subito nelle giocate di elmas, ma siamo stati bravi a segnare".