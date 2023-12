Zielinski in mixed: "Due ottimi primi tempi, poi crollo e ko! Dobbiamo segnare di più"

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è intervenuto in mixed zone a fine partita da Torino dopo il ko con la Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è intervenuto in mixed zone a fine partita da Torino dopo il ko con la Juventus: "Ho visto la mia squadra giocar bene ma non raccogliere quello che meritava. Purtroppo in queste ultime partite va così.

Abbiamo fatto due ottimi primi tempi, poi nella ripresa c'è un po' di disattenzione e prendiamo gol. E' una cosa sulla quale lavorare tanto. Da dove ripartire? Dalla consapevolezza che siamo forti, sappiamo giocare bene, creiamo situazioni. Dobbiamo fare gol, tutto qua. Creiamo qualcosina ma facciamo pochi gol. Ma dobbiamo anche creare di più".