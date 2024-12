Zielinski svela: "Ad ADL non piacque l'accordo con l'Inter e mi escluse dall'Europa. Che rabbia..."

vedi letture

Il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski, nel corso dell'intervista che ha rilasciato al Quotidiano Sportivo oggi in edicola, è tornato a parlare anche dell'addio al Napoli, con l'accordo annunciato con l'Inter che a quanto pare non fu una cosa gradita al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Ecco alcune delle sue dichiarazioni in merito.

Però De Laurentiis, un anno fa, le ha “tolto“ l’Europa escludendola dalla lista Uefa, quando ha saputo dell’Inter: è stata la più grande delusione dal punto di vista umano, non solo sportivo? "Credo di si, c’era la sfida contro il Barcellona di Lewandowski per gli ottavi, un 'derby' attesissimo in Polonia. Accettai quella decisione, anche se ero molto arrabbiato, ma a De Laurentiis non piacciono certe cose...".