Zoff avverte Insigne: "Andare in Canada è come appendere gli scarpini al chiodo"

Dino Zoff, ex portiere, è intervenuto per parlare di Lorenzo Insigne e non solo nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io non voglio dare giudizi sulla questione Insigne. E' certo che se uno va in Canada adesso certamente non va in un campionato dello stesso livello della Serie A. E' un appendere gli scarpini al chiodo quello di Lorenzo. A uno che piace giocare, con la qualità di Insigne, avrebbe potuto dare maggiore soddisfazione rimanere in un campionato top. Poi ognuno fa quello che vuole. Meret? Deve trovare la soluzione per giocare".