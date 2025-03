Zoff: "Basta questo calcio in cui si va a terra per ogni contatto, non si può rotolare così!"

"È un calcio vero anche adesso, il problema è che prevale il vittimismo. Ti tocco e vai per terra". Queste le parole di Dino Zoff, in una bella intervista concessa ai microfoni di Repubblica, di cui vi proponiamo alcuni estratti: "Credo che sia necessario essere atleti, non si può rotolare per terra così facilmente. Il vittimismo arriva anche nelle scuole, oggi se un bambino prende 5 è colpa del maestro. Prima non c’erano tante scuse".

Cosa ricorda di quando era lei il bambino?

"Ero un po’ lo scemo del villaggio, in porta i grandi mi facevano buttare sempre anche se avevo i calzoni nuovi, poi hanno cominciato a considerarmi bravino. La mia generazione non poteva pensare di fare nella vita il portiere, chi arrivava alla serie C era un eroe: ci si divertiva, si faceva Tarzan sugli alberi, e si giocava a pallone anche cinque ore al pomeriggio".

I tiri da lontano le costarono critiche feroci al Mondiale 1978.

"Mi dicevano che ero vecchio, decisi di non parlare più con i giornalisti. Se cominci a difenderti con le parole ti sembra di essere finito in tribunale. Io avrei potuto anche pretendere dei risarcimenti per quello che avevo subito, ma ho preferito pensare a lavorare. Se avessi fatto la guerra magari non sarei arrivato al Mondiale dell’82".