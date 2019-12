Zoff contro la squadra: "A Napoli hanno fatto cose che mai si dovrebbero fare"

"A Napoli hanno fatto cose che non si dovrebbero mai fare in una squadra". Parola di Dino Zoff che ai microfoni di Radio anch'io sport parla del clima infuocato in casa Napoli: "Senza entrare nel merito delle polemiche, e dire se hanno ragione i giocatori o ha ragione la presidenza, dico che non si deve arrivare a queste posizioni così pubbliche e eclatanti, che sono poi più difficili da chiudere. La squadra può tornare in corsa per la Champions, ma è fondamentale ritrovare unità".