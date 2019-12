Zoff ottimista: "Il Napoli si riprenderà, Gattuso anche al Milan aveva pressioni"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Dino Zoff, ex portiere ed allenatore: “In campionato il Napoli può risollevarsi, ma al di là di ciò, quando i rapporti si deteriorano, si arriva a questo punto ed evidentemente non c'erano altre possibilità. Gattuso può essere la svolta? E' abituato ad un ambiente in cui si pretende, il Milan non è un campetto inutile. Anche Napoli è una piazza difficile, che pretende. Dipenderà da lui quello che saprà fare. Prima di tutto bisogna ripartire dallo spogliatoio, cercando di appianare qualsiasi situazione".