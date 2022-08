Zoff ricorda Garella: "Inventò uno stile. Un portiere deve parare, non importa lo stile"

Dino Zoff, uno dei più grandi portieri della storia del calcio, ricorda Claudio Garella, recentemente scomparso, ai taccuini de L'Arena

Dino Zoff, uno dei più grandi portieri della storia del calcio, ricorda Claudio Garella, recentemente scomparso, ai taccuini de L'Arena: "Claudio inventò uno stile. Claudio parava. Contava solo quello. Lo faceva a modo suo. E questo lo rendeva ancora più bello. Si prese pure i complimenti dell’Avvocato Agnelli. Garella vinse quando non c’era da vincere, quando non era scontato. Ma vinse. Ricordo ancora lo scudetto del Verona. E Claudio fu uno dei protagonisti assoluti di quell’impresa. Si è discusso molto del suo stile ma alla fine, un portiere è messo lì per parare. Tutto il resto serve solo per accendere discussione".