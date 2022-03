Zoff sull'Italia: "Non gettiamo la croce su Mancini. La rosa è buona, mancata la condizione"

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

L'ex capitano dell'Italia, Dino Zoff, ha parlato a Radio Radio dell'eliminazione della Nazionale dal Mondiale: "Abbiamo una buona rosa, ma non siamo nelle migliori condizioni di forma, e ieri si è visto. Ma non possiamo dire che l'Italia non abbia giocatori, quei trenta importanti li abbiamo sempre avuti e li ha anche questo gruppo. Se dopo la mancata qualificazione al Mondiale, Mancini deve dimettersi? Non lo so, dipenderà da lui. Io non voglio buttargli delle croci addosso, non sarebbe giusto e non ho voglia di dare questi giudizi".