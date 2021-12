Zola avverte: "Anche Juve e Atalanta in corsa per lo scudetto"

"È migliorato il livello di gioco, si insegue la vittoria attraverso il gioco e questa secondo me è la strada giusta". Gianfranco Zola applaude la nuova filosofia adottata diffusamente dai club di Serie A. Ai taccuini del Corriere dello Sport, soffermandosi sulla lotta per il vertice, l'ex attaccante ha definito "una fughina" quella dell'Inter, sottolineando però come il ruolino delle ultime settimane sia "un’indicazione sulla forza di una squadra che Inzaghi ha personalizzato sfruttando l’enorme e splendido lavoro di Conte. Le fondamenta le ha buttate giù Antonio, che ha pure vinto, poi Simone è intervenuto con intelligenza, ci ha messo parecchio di suo ed ha confermato ciò che si sapeva di lui, e cioè che è bravissimo".

Sebbene "le prime tre sembra abbiano qualcosa in più", a detta del classe '66 anche Atalanta e Juventus vanno considerate ancora in corsa per il Tricolore: "La stagione è lunga, le difficoltà arriveranno, le coppe incideranno e ahimé anche il Covid potrà fare la sua parte".