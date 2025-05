Zola avvisa i nuovi campioni d'Italia: "Sarà indelebile! Ricordo la mia festa..."

Il Napoli ieri ha vinto il suo quarto scudetto, il secondo negli ultimi tre anni. Il Corriere della Sera ha intervistato Gianfranco Zola, che da giocatore ha vinto uno scudetto a Napoli, l'ultimo dell'era Maradona: "Trionfare con quella maglia addosso è qualcosa di indelebile. Ricordo ancora oggi la festa con i tifosi, scene che ti riempiono d’orgoglio".

Se lo aspettava a inizio stagione? "Con Conte mi aspettavo un Napoli competitivo, ma non così tanto da arrivare a lottare fino in fondo e vincere. Conosco il valore di Antonio, ma mi ha comunque sorpreso. Mette il lavoro di campo sopra ogni cosa. Poi cura in modo maniacale l’aspetto fisico e tattico. Con lui mi sarei trovato benissimo, sono certo che mi avrebbe migliorato".

De Laurentiis, tanto criticato, alla fine aveva ragione? "È un presidente che fa sempre discutere, ma spesso fa le scelte giuste. Dopo la cessione di Kvaratskhelia, ad esempio, non ha preso un sostituto tanto per, ma ha dato fiducia a chi già aveva, come Raspadori, che lo ha ripagato con gol pesanti. Giacomo se lo merita: è sempre stato un uomo squadra, un ragazzo con atteggiamenti positivi. Ha sofferto e si è rialzato".