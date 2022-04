Zola confida in Insigne: "Farà di tutto per dire addio con lo Scudetto"

Gianfranco Zola ha fatto le carte alla corsa scudetto nel corso di un'intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport:

TuttoNapoli.net

Gianfranco Zola ha fatto le carte alla corsa scudetto nel corso di un'intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport: "Metterei l'Inter in leggero vantaggio: per l'organico e perché sanno già come si vince visto che hanno lo scudetto sul petto. Però anche il Milan e il Napoli hanno dimostrato di essere competitive. La qualità principale della squadra di Pioli è la spregiudicatezza.

Il Napoli ha un'ottima rosa ed è la squadra più equilibrata. L'Inter ha la mentalità vincente dei due anni di lavoro con Conte e Inzaghi è stato bravissimo. Tra gli azzurri c'è Insigne che farà di tutto per portare alla città quello scudetto tanto atteso prima di dire addio".