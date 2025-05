Zola: "Conte guerriero indomabile. Hanno avuto un merito"

Gianfranco Zola, è intervenuto in mixed zone a margine di “Serie C business value”, evento di presentazione dell’analisi della fanbase e della fruizione della Serie C: "Questo non è un percorso che dura due giorni, ma richiede del tempo. Della prima fase siamo già contenti, il numero dei giovani che gioca in Serie C è aumentato, rispetto all'anno scorso siamo al 70% in più e al 22/23 siamo al 145%. Ma è solo la prima fase, ci siamo dedicati tanto a incentivare e spingere le società a far giocare più i giovani. Adesso arriva quella più importante, serve alzare l'asticella dei tecnici e delle strutture di tutti i settori giovanili. Questa è una fase su cui stiamo lavorando, stiamo aspettando quei contributi in grado di aiutarti a dare la spinta necessaria e credo sia la cosa più importante. Vogliamo far giocare i giovani, è vero, ma anche che siano di qualità", ha detto il vicepresidente della terza serie.

Lo Scudetto è più al 50% nelle mani del Napoli?

"Bisogna fare i complimenti al Napoli e a Conte: in primis perché stare dietro una squadra come l'Inter non è facile, l'ho sempre ritenuta una delle candidate per la Champions. Il Napoli è stato bravo a tenere duro, si ritrovano dove sono con grande merito. Bravo Conte, un guerriero indomabile, gli va dato merito".