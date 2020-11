Zola elogia Gattuso: "Giocare nel suo Napoli sarebbe un piacere per le mie caratteristiche"

Gianfranco Zola, allenatore ed ex attaccante azzurro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli, Milan e Sassuolo sono le squadre che hanno fatto meglio dopo il primo lockdown. E' stato fatto un passo in avanti importanti. Napoli e Milan non sono delle meteore, ma sono squadre competitive, con un'ottima struttura e con una grande crescita dal punto di vista del gioco e dell'organizzazione. Gattuso? E' diventato un allenatore che gioca un bellissimo calcio, estremamente offensivo. Giocare nel Napoli sarebbe un piacere per un giocatore offensivo come lo ero io".