Zola entusiasta di Messi: "Come Diego fa cose incredibili con semplicità enorme"

Chi di numeri dieci se ne intende è Giafranco Zola, ex attaccante del Napoli, che ai microfoni di Sky Sport ha tessuto le lodi di Leo Messi: "Non esistono più aggettivi per Messi. In partite importanti fa cose di una difficoltà che ho visto fare solo a pochi giocatori al mondo. E' un calciatore immenso con incredibili capacità non solo tecniche e fisiche, ma anche caratteriali. Non è semplice mantenersi a questi livelli per così tanto tempo. Molto tempo fa a Napoli ho avuto come compagno un altro giocatore così (Maradona), hanno la capacità enorme di fare le cose più incredibili con una semplicità enorme. Inoltre nelle partite importanti riescono sempre a trovare la giocata giusta al momento giusto. Questa è davvero una qualità di pochi eletti"