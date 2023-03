Zola: “L’esperienza a Napoli mi ha cambiato la vita. La gente è unica e merita di vincere”

Gianfranco Zola, ex numero 10 del Napoli, è intervenuto alla trasmissione “Legends - Ci vediamo a Napoli” in onda su Canale 8

TuttoNapoli.net

Gianfranco Zola, ex numero 10 del Napoli, è intervenuto alla trasmissione “Legends - Ci vediamo a Napoli” in onda su Canale 8: “Ho potuto constatare nei miei anni a Napoli cosa significa il calcio in questa città. Aver contribuito a dare ai tifosi questa gioia è stata una cosa che mi ha cambiato la vita. Vincere lo Scudetto a Napoli è una cosa unica perché la gente è unica, ha meritato gli Scudetti in cui c’ero io e spero che possa vincerne tanti altri.