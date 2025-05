Zola: "Napoli favorito, lo scudetto è ancora nelle sue mani"

Gianfranco Zola, ex azzurro, ha parlato al Corriere dello Sport del momento che sta vivendo la squadra di Conte e della grande attesa per la gara di domenica al Tardini contro il Parma. "Scudetto? Per me il Napoli rimane favorito: il campionato è nelle sue mani. Il famoso punto di vantaggio a due giornate dalla fine può significare tanto.

In Borsa si direbbe che il pareggio con il Genoa ha aumentato la volatilità. Sia chiaro: tutto può succedere perché subentrano molte variabili e a Parma non sarà una passeggiata, ma gli azzurri dovranno essere bravi a gestire i momenti di agitazione e tensione. Anche l’Inter non ha una passeggiata: la Lazio è una bellissima squadra, giocano molto bene e inseguono la Champions. Gran corsa, davvero, e tra l’altro la finale con il PSG resta un fattore".