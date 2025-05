Zola non ha dubbi: "De Bruyne il più forte del decennio, con Conte vivrebbe nuova giovinezza"

Lo storico ex calciatore Gianfranco Zola, intervistato dal Corriere dello Sport, ha detto la sua sul possibile trasferimento di De Bruyne al Napoli durante la prossima estate. Queste le sue dichiarazioni: "De Bruyne è un giocatore fantastico. Il più forte degli ultimi dieci anni in Premier. Sono innamorato di lui, nonostante la sua età: Conte gli darebbe nuova giovinezza e vitalità dal punto di vista fisico. Accrescerebbe l’entusiasmo già alto di Napoli".

Sul possibile ritorno di Victor Osimhen in Serie A (c'è la Juventus) Zola ha poi aggiunto: "Sì, ma in questo caso è lui che ha voluto lasciare l’Italia e Napoli, dov’era osannato, facendo sue valutazioni". E sulla rivelazione McTominay: "È il giocatore che ha fatto la differenza. I miei amici di Manchester non riescono a credere che l’abbiano venduto così e a quelle cifre. Mi spiace ma è una delle decisioni più infelici".

Infine, una battuta sulla corsa scudetto: "Per me il Napoli rimane favorito: il campionato è nelle sue mani. Il famoso punto di vantaggio a due giornate dalla fine può significare tanto. In Borsa si direbbe che il pareggio con il Genoa ha aumentato la volatilità. Sia chiaro: tutto può succedere perché subentrano molte variabili e a Parma non sarà una passeggiata, ma gli azzurri dovranno essere bravi a gestire i momenti di agitazione e tensione".