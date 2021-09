Zola pazzo di Osimhen: "È l'erede di Lukaku, è devastante!"

"Osimhen devastante, è l'erede di Lukaku. Scudetto? Perché no". Queste le parole di Gianfranco Zola a La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna del quotidiano. L'ex calciatore del Napoli non ha dubbi: "Dopo due stagioni di break immagino che Spalletti abbia motivazioni fortissime. E' un fior di allenatore. Anguissa è un colpo azzeccato. Chi arriva dalla Premier ha una marcia in più perché lì si va a mille. Osimhen è giovane e ha ancora grandi margini per migliorare. Ho scoperto un giocatore bravo nei movimenti".

Un confronto con il Napoli di Maurizio Sarri?

"Questa squadra è più completa. Spalletti ha risorse superiori. La panchina è eccellente: Manolas, Petagna, Ounas, Elmas, Mertens. Il Napoli di Sarri aveva meno ricambi, ma nei suoi momenti migliori regalò calcio spettacolare".

Quanto può incidere l’ambiente, nel bene e nel male?

"Il pubblico napoletano è trascinante. Può diventare un elemento in più con la riapertura degli stadi".