Zola sicuro: "Per lo scudetto dietro l'Inter c'è il Napoli"

L'ex attaccante e allenatore Gianfranco Zola ha rilasciato una lunga e approfondita intervista esclusiva ai taccuini del Corriere dello Sport. Cominciando dalle sorti dell'Italia di Spalletti, rinfrancata dagli ultimi due impegni di Nations League: "È stata grande per personalità, per la capacità dei nuovi di inserirsi, per la reazione dopo il gol lampo di Barcola. Ma attenzione, siamo solo all'inizio di un lungo percorso. La rinascita dipende dal calcio italiano nel suo complesso: dobbiamo far crescere i giovani e dare più qualità al movimento, altrimenti la vittoria sulla Francia rimarrà senza seguito".

E dopo aver ricordato l'amarezza di USA '94 ma anche il momento della morte dell'amico Diego Armando Maradona, Zola si sofferma anche su temi di attualità. Ad esempio gli viene chiesta una valutazione sulle situazioni di Dybala e Osimhen: "Una storia bellissima e un’altra un po’ meno. Dybala ha scelto col cuore e non col portafoglio. Non giudico, ma la storia di Paulo è una di quelle che riempie il cuore di chi ama il calcio". Su chi sia la favorita del campionato, indica l'Inter: "Ha tenuto l’intelaiatura e aggiunto quello che serviva per rinforzare la rosa in vista di una stagione zeppa di impegni". Dietro l'Inter? "Il Napoli, quando c'è Conte di mezzo niente è scontato". E la Juve? Dice Zola: "Mi piace il progetto, indica un cambio di mentalità. E l'idea della seconda squadra si sta rivelando vincente".