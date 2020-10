Zola sui numeri 10: "Mi piace tantissimo Insigne e un giocatore della Roma"

Gianfranco Zola, ex attaccante del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Nuovi numeri 10? Il calcio ora è troppo diverso. Il ruolo del fantasista praticamente non esiste più, perché i 10 giocano in più posizioni: come seconda punta, da esterno, da falso nove o anche da interni a centrocampo. Però ci sono dei giocatori di grande qualità e fantasia che mi piacciono molto. Per esempio Zaniolo è un calciatore che apprezzo tantissimo, così come Insigne a Napoli".